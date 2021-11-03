مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأربعاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 عدة مباريات مهمة في دوري أبطال أوروبا والدوريات العربية.



وكانت مباريات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا انطلقت الثلاثاء بـ8 مواجهات حسم من خلالها بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي تأهلهما لثمن النهائي، وتستكمل الأربعاء بـ8 مواجهات أخرى تسعى خلالها عة فرق لحسمم التأهل مبكرا.

يستضيف فريق ميلان الإيطالي نظيره بورتو البرتغالي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، حيث تنطلق المباراة الساعة 8:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.45 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

يبحث ريال مدريد الإسباني عن مواصلة صحوته في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا، حين يستقبل فريق شاختار الأوكراني، حيث تنطلق المباراة الساعة 8:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.45 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ الدراجي.

يدخل مانشستر سيتي الإنجليزي مواجهة مهمة أمام كلوب بروج البلجيكي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، حيث تنطلق المباراة الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

يواجه فريق لايبزيج الألماني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، حيث تنطلق المباراة الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق عامر الخوذيري.

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي في قمة منتظرة نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، حيث تنطلق المباراة الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

يستقبل فريق شيريف تيراسبول المولدوفي نظيره إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، حيث تنطلق المباراة الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق سوار الذهب.

يواجه فريق الشارقة في الجولة التاسعة من الدوري الإماراتي نظيره الوحدة، الأربعاء، حيث تنطلق المباراة 7:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8.15 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة دبي الرياضية وقناة أبوظبي الرياضية على الهواء مباشرة.

تفتتح الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي بمواجهة الأهلي والباطن، الأربعاء، والتي تنطلق في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8.45 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.

يبحث فريق الرجاء عن انتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي، حين يواجه سريع وادي زم في الجولة التاسعة، الأربعاء، حيث تنطلق المباراة الساعة 8:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.15 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة المغربية الثالثة الرياضية على الهواء مباشرة.

يستقبل فريق أولمبيك خريبكة نظيره الوداد في الجولة التاسعة من الدوري المغربي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة المغربية الثالثة الرياضية على الهواء مباشرة.

يواجه فريق الصفاقسي نظيره اتحاد تطاوين في الجولة الرابعة من الدوري التونسي، حيث تنطلق المباراة الساعة 4:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5.30 بتوقيت أبوظبي، ولن تبث عبر القنوات التونسية إلا حال بث المشكلة العالقة مع التلفزيون التونسي.

يبحث الترجي عن صدارة المجموعة الأولى من الدوري التونسي، حين يحل ضيفا على اتحاد بن قردان، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5.30 بتوقيت أبوظبي، ولن تبث المباراة عبر القنوات التونسية إلا حال المشاكل مع التلفزيون المحلي.