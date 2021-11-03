شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الأربعاء، معسكرا مغلقا استعداداً لخوض مباراة الزمالك في قمة الكرة المصرية المقرر لها الثامنة من مساء بعد غد ، الجمعة، بإستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري.

ويفرض الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني سياجاً من السرية حول تدريبات الفريق الحالية ومعسكر القمة من أجل وضع حال من التركيز والهدوء في الفريق قبل لقاء القمة المرتقب الذي يتطلع فيه المارد الأحمر لتحقيق الفوز الثالث على التالي في بطولة الدوري بعدما فاز على الإسماعيلي والبنك الأهلي برباعية نظيفة وهدف نظيف في الجولتين الإولى والثانية لبطوبة الدوري التى يرغب المارد الأحمر في استعادتها بعدما ذهبت للزمالك في الموسم الماضي.

في سياق مغاير، أعرب بيتسو موسيماني عن سعادته عقب تحقيق الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري، مؤكدا: "وعدت لاعبي الأهلي جميعا بالفرصة ومحمد شريف هداف الفريق ورغم ذلك يتواجد على الدكة".

قال خلال المؤتمر الصحفي: طالبت اللاعبين بين شوطي مباراة البنك الأهلي بالاعتماد على العرضيات بشكل أفضل في الشوط الثاني، لأن العرضيات كانت كثيرة في الشوط الأول ولم أطلب منهم ذلك في ظل عدم وجود مهاجم ذو قامة طويلة يتعامل معها".

ورد على سؤال حول عدم مشاركة كهربا قائلا: "أتحدث مع كل اللاعبين وأعدهم بالمشاركة في المباريات، بدليل أن محمد شريف الذي سجل 26 هدفا في الموسم الماضي لم يشارك أمام الإسماعيلي، مضيفا أن إيقاع الأهلي تراجع بعض الشيء بعد تسجيل هدف التقدم وأجرينا تغييرات لتنشيط حالة الفريق الهجومي