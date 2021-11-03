شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الترشح لانتخابات النادي المصري البورسعيدي اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يغلق النادي المصري البورسعيدى، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، باب تلقي طلبات الترشيح لمجلس الإدارة، والذى انطلق اعتبارًا من الخميس الماضي الموافق 2021/10/28 م وحتى اليوم الموافق 2021/11/3 م بمقر النادي الاجتماعي 1 بحي الضواحي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءًا.
وكان المصري قد أعلن عن عقد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم الجمعة 2021/12/24، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، لانتخاب مجلس إدارة جديد (الدورة 2025/2021)، والنظر في جدول الأعمال المعلن بالنادي.
وتقدم أمس الثلاثاء خمسة مرشحين جدد على منصب العضوية في انتخابات النادي المصري البورسعيدي، المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وهم هشام محمد معوض، وإسلام إبراهيم مصطفى على منصب العضوية تحت السن، وتامر السعيد صبحي، و وائل رمضان بدوي، و علي فكري المناوي، على منصب العضوية فوق السن.
وشهد اليوم الخامس تقدم 5 مرشحين باوراق ترشحهم وهم: إبراهيم علي هلال على منصب أمين الصندوق، ومحمد ناجي عاشورعلى منصب العضوية تحت السن، وكلا من أسامة محمود مصطفى ومحمد صالح الدسوقي على منصب العضوية.
وكان اليوم الرابع شهد تقدم مرشحة وحيدة على مقعد العضوية تحت السن وهي ميرنا أشرف أحمد أبو صير. وشهد اليوم الثالث تقدم مرشحان على مقعد العضوية وهما: عماد الدين محمد حسن، وعلي إبراهيم هلال.
وشهد اليوم الثاني تقدم مرشحة وحيدة على مقعد العضوية وهي حنان محمد سليمان الألفي. فيما شهد اليوم الأول تقدم ثلاثة مرشحين على مقعد العضوية وذلك على النحو التالي: محمد محمد صالح مانع، ومحمد محمد سعد، وعماد عبده التابعي.