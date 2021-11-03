شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الترشح لانتخابات النادي المصري البورسعيدي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق النادي المصري البورسعيدى، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، باب تلقي طلبات الترشيح لمجلس الإدارة، والذى انطلق اعتبارًا من الخميس الماضي الموافق 2021/10/28 م وحتى اليوم الموافق 2021/11/3 م بمقر النادي الاجتماعي 1 بحي الضواحي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءًا.

وكان المصري قد أعلن عن عقد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم الجمعة 2021/12/24، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، لانتخاب مجلس إدارة جديد (الدورة 2025/2021)، والنظر في جدول الأعمال المعلن بالنادي.

وتقدم أمس الثلاثاء خمسة مرشحين جدد على منصب العضوية في انتخابات النادي المصري البورسعيدي، المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وهم هشام محمد معوض، وإسلام إبراهيم مصطفى على منصب العضوية تحت السن، وتامر السعيد صبحي، و وائل رمضان بدوي، و علي فكري المناوي، على منصب العضوية فوق السن.