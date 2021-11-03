شكرا لقرائتكم خبر عن احمد سامى يذاكر ايسترن كومبانى من لقاء المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد سامى المدير الفني لسموحة من الجهاز الإدارى للفريق سرعة تجهيز شريط مباراة ايسترن كومبانى وغزل المحلة التي أقيمت بالأثنين وانتهت لصالح الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين لتحديد مواطن القوة والضعف للفريق الصاعد حديثا للأضواء والذى سيواجه الموج الأزرق في الثالثة عصر الجمعة المقبل بالجولة الثالثة لمسابقة الدورى .

حذر أحمد سامى لاعبيه من الإستهانة بتلك المواجهة خاصة وأن الضيوف صاعدون جدد لمسابقة الدورى وانهزموا في اللقاءين الماضيين أمام المقاولون العرب وغزل المحلة ، مؤكدا للاعبيه أنهم مطالبون بالتعبير عن أنفسهم وتحقيق أول فوز في مسابقة الدورى .

واستهل سموحة مشواره بمسابقة الدورى بالتعادل الإيجابى بأربعة أهداف لمثلهم مع الإتحاد السكندرى ، بينما تعادل بالأمس أمام المصرى سلبيا .

ومن المقرر أن يجرى أحمد سامى بعد التعديلات التكتيكية فى لقاء ايسترن كومبانى من أجل تحقيق الفوز بالمباراة لكسر حالة التعادلات التى حققها الفريق منذ انطلاق المسابقة.