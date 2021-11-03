شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبانى يحذر لاعبى المصرى البورسعيدى من انتفاضة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر معين الشعباني، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، لاعبيه من خطورة فيوتشر بعد خسارته للمباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، خاصة أن الفريق يضم نجوما سابقين في المصري مثل عمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت صاحب هدفي فريقه في مباراتي زعيم الثغر.

وطوى الجهاز الفني للفريق صفحة مباراة سموحة التي جمعت الفريقين يوم الاثنين الماضى، وبدأ سريعا في التحضير لمباراة فيوتشر المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريقا المصرى البورسعيدى وسموحة سلبيا بدون أهداف فى المباراة التي جمعتهما الاثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثانى للدورى.

بهذه النتيجة يرتقى سموحة مركزا واحدا، ويصعد للمركز العاشر على جدول الترتيب برصيد نقطتين، فيما ارتقى المصري أيضا مركزا واحدا، وصعد للمركز الحادي عشر برصيد نقطتين أيضا.

مباراة اليوم دخلها المصرى بعد التعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله في الجولة الأولى، فيما تعادل سموحة مع الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف لكلا الفريقين في نفس الجولة.

وجاء تشكيل المصري: حراسة المرمى: أحمد مسعود، وخط الدفاع: كريم العراقي، أحمد علاء، عمرو موسي، أحمد شديد قناوي، وخط الوسط: الياس الجلاصي، حسن علي، زياد فرج، محمد عنتر، فريد شوقي، والهجوم: اوستين أموتو.