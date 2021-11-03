شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يشكر فيوتشر بعد توضيح تفاصيل الإساءة المزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النادي المصري كواليس الإسارة التي تعرض لها النادي من بعض الحسابات المزيفة التي تحمل اسم فيوتشر، حيث أصدر النادي بيانا لكشف ملابسات الواقعة.

وقال النادي في بيانه قبل قليل: "خلال اتصال هاتفي بسمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أكد الكابتن أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة نادي فيوتشر عزم إدارة ناديه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إحدى الصفحات المزيفة موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تحمل اسم نادي فيوتشر والتي وجهت الإساءة في أحد الموضوعات المنشورة بها تجاه محافظة بورسعيد وجماهير المصري".

وتابع البيان أن الصفحة الرسمية الخاصة بنادي فيوتشر على موقع فيس بوك هي الصفحة الوحيدة المنوطة بمتابعة أخبار نادي فيوتشر.

وأكمل النادي عبر بيانه الرسمي: "من جهته وجه سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري شكر مسئولي القلعة الخضراء لمسئولي نادي فيوتشر وعلى رأسهم النائب أحمد دياب والكابتن أحمد شوبير، وذلك لمبادرتهم السريعة والفورية بنشر بيان رسمي على الصفحة الرسمية الخاصة بنادي فيوتشر، وهو البيان الذي تم التأكيد من خلاله على الاحترام التام لكافة الأندية وعلى رأسهم النادي المصري".

وكان نادي فيوتشر حذر من حساب وهمي على فيس بوك، ينتحل صفة النادي ويسىء لأندية الدوري بمنشورات مزيفة، خاصة النادي المصري البورسعيدي، حيث يستعد فيوتشر لمواجهة المصري يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.