شكرا لقرائتكم خبر عن ريمونتادا وطرد أبرز شواهد اللقاء الأخير بين سيراميكا والمقاصة قبل لقاء الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق سيراميكا تحت القيادة الفنية لهيثم شعبان تدريباته مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة المقاصة غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى الممتاز هذا الموسم.

وشهد أخر لقاء بين الفريقين في أغسطس الماضى اثارة كبيرة، بين الفريقين، بعدما حقق سيراميكا ريمونتادا على الفريق الفيومي، وحقق انتصاراً على فريق مصر المقاصة، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الأسبوع 29 من دوري we المصري.

وافتتح إسلام صالح أهداف المباراة لصالح فريق مصر المقاصة في الدقيقة 28 من عمر المباراة، قبل أن يتمكن محمود نبيل من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 59 من زمن اللقاء، قبل أن يُضيف ميدو جابر هدف الفوز عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 78 من زمن المباراة.

وأكمل مصر المقاصة اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 82، بعد تعرض محمد الدسوقي للطرد، عقب حصوله على إنذارين.