شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعسكر فى القاهرة اليوم استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، إلى القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها غدا الخميس، في اطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويخوض الفريق مرانه مساء اليوم الأربعاء، بعدها يستقل الفريق أوتوبيس النادي للسفر إلى القاهرة، للإقامة بأحد الفنادق استعدادا لمباراة بيراميدز.

ورفع فريق الاتحاد السكندري درجة الاستعداد لمواجهة بيراميدز، وهي المباراة التي يسعى من خلالها الجهاز الفني لتحقيق الفوز واستعادة صدارة الدوري المصري هذا الممتاز، لاستمرار المنافسة على حجز مقعد متقدم ضمن الكبار والتأهل للبطولات الأفريقية في الموسم المقبل.

وطالب العميد لاعبيه بالثأر من بيراميدز عقب الهزيمة في آخر مواجهة جمعت الفريقين على صعيد الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقع فيها إيريك تراروي على "هاتريك".

وحقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا مثيرا على ضيفه فيوتشر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت، على استاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الاتحاد في الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء عن طريق مهاجمه الأفريقي مابولولو، فيما تعادل أحمد رفعت من كرة ثابتة لفيوتشر في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، وارتفعت وتيرة الإثارة في الشوط الثاني، بعدما سجل أحمد رفعت الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 47، لينتفض بعدها الاتحاد، حيث نجح مدافعه الجامايكي داميون لوي في تسجيل الهدف الثاني لزعيم الثغر مدركا التعادل في الدقيقة 51، وعاد بعدها مابولولو ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث للاتحاد من ضربة جزاء في الدقيقة 65.