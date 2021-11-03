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قررت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء معاقبة نادي روما بالحرمان من جماهيره مباراة واحدة مع وقف التنفيذ بسبب الهتافات العنصرية والإهانات التي وجهتها إلى زلاتان إبراهيموفيتش وفرانك كيسي ثنائي فريق ميلان.
وخرجت الجماهير عن النص خلال المباراة التي فاز فيها ميلان على مضيفه روما بهدفين مقابل هدف، حيث سجل إبراهيموفيتش وكيسي هدفي ميلان.
وقرر القاضي الرياضي جيراردو ماستراندريا حرمان روما من جماهيره مباراة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة عام ، وحال حدوث أي خروقات جديدة سيتم إضافة هذه العقوبة إلى العقوبات الأخرى التي قد تصدر بحق الفريق.
وجرى تغريم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما عشرة آلاف يورو بسبب التعامل بطريقة “غير محترمة” مع الحكم عقب نهاية المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر روما يتعرض لعقوبات إدارية بسبب أحداث مباراة ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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