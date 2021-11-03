روما يتعرض لعقوبات إدارية بسبب أحداث مباراة ميلان

جوزيه مورينيو مدرب نادي روما مع زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي ميلان ومنتخب السويد - صور Afp

قررت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء معاقبة نادي روما بالحرمان من جماهيره مباراة واحدة مع وقف التنفيذ بسبب الهتافات العنصرية والإهانات التي وجهتها إلى زلاتان إبراهيموفيتش وفرانك كيسي ثنائي فريق ميلان.

وخرجت الجماهير عن النص خلال المباراة التي فاز فيها ميلان على مضيفه روما بهدفين مقابل هدف، حيث سجل إبراهيموفيتش وكيسي هدفي ميلان.

وقرر القاضي الرياضي جيراردو ماستراندريا حرمان روما من جماهيره مباراة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة عام ، وحال حدوث أي خروقات جديدة سيتم إضافة هذه العقوبة إلى العقوبات الأخرى التي قد تصدر بحق الفريق.

وجرى تغريم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما عشرة آلاف يورو بسبب التعامل بطريقة “غير محترمة” مع الحكم عقب نهاية المباراة.