المدرب التونسي «السويح» يقترب من تدريب شبيبة القبائل الجزائري

المدرب عمار السويح

توصل نادي شبيبة القبائل الجزائري لاتفاق مع المدرب التونسي عمار السويح، لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وقال يزيد ياريشان، رئيس نادي شبيبة القبائل للإذاعة الجزائرية اليوم الثلاثاء، إن السويح سيصل بعد غد الخميس الجزائر، من أجل مباشرة عمله مع الفريق، مشيرًا إلى الاتفاق معه على كل تفاصيل العقد.

وأوضح ياريشان أن شبيبة القبائل فريق كبير وينافس دومًا على الألقاب ويستهدف الذهاب بعيدا في النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفيدرالية، مؤكدًا أن السويح أبدى ثقته بتحقيق هذه الأهداف.

كما أكد أن السويح، الذي يتجه ليكون خامس تونسي يدرب في الدوري الجزائري، له الحرية في اختيار جهازه المساعد، إما الابقاء على المدربين المساعدين الحاليين أو جلب آخرين.

يذكر ان السويح 64/ عامًا/ درب العديد من الأندية التونسية منها النجم الساحلي، والترجي الرياضي، وحمام الأنف، كما درب أندية الشباب وأحد والرائد في السعودية.