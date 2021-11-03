شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يطالب لاعبى سيراميكا باستغلال صحوة الانتصار على الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا، على عقد جلسة مع لاعبيه بعد الفوز على الإسماعيلي في الجولة الأخيرة، نقل لهم فيها سعادة الإدارة بالانتصار الكبير على فريق بحجم الدراويش، وأكد ضرورة استغلال صحوة الانتصار للاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة.

وقال شعبان للاعبية إنه من المهم الدخول في فترة التوقف الدولى في مركز متقدم بجدول الدوري للاستفادة من المعنويات الكبيرة خلال فترة التحضير التى تحصل فيها ألأندية على فرصة التقاط الأنفاس خلال معسكر المنتخب الوطني لمباراتي أنجولا والجابون.

وطالب المدير الفني لسيراميكا اللاعبين بالاهتمام بالجانب الخططي ورفع الكفاءة البدنية، قبل مباراة المقاصة المقرر لها غدا الخميس في الجولة الثالثة من الدورى.

وفاز فريق سيراميكا بقيادة مديره الفنى هيثم شعبان على نظيره الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما بالجولة الثانية من مسابقة الدورى العام الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 .

وتقدم عصام صبحى، لاعب الإسماعيلى، لفريق السيراميكا، بهدف عكسى فى مرماه فى الدقيقة 16 قبل أن يتعادل شلونجو للإسماعيلى فى الدقيقة 30 .

وتقدم شادى حسين، لاعب سيراميكا، لفريقه ليحرز الهدف الثانى أمام الإسماعيلى فى الدقيقة 72 من عمر المباراة لينتهى اللقاء لصالح فريقه.