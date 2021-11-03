شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي للاعبى الاتحاد السكنددري: مكافآت خاصة للصدارة والمربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد مصيلحى، رئيس نادي الاتحاد السكندري، اجتماعا باللاعبين عقب نهاية مباراة فيوتشر السبت الماضى، وعدهم فيها برصد مكافآت خاصة حال الاستمرار في المنافسة على مقعد في المربع الذهبي، وتواصلت النتائج الإيجابية للفريق، مؤكدا ثقته في قدراتهم على تقديم كرة قدم تليق بالاتحاد وجماهيره.

وقال رئيس نادي الاتحاد السكندري إنه لم يحسم موقفه النهائي بشأن خوض انتخابات ناديه المقبلة على نفس المنصب، مشيرًا إلى أنه يشعر بأنه قدم كل شيء للاتحاد، وقد يكتفى بما قدمه، مؤكدا أن انتخابات الاتحاد تأجلت وستقام على الأرجح في شهر مارس المقبل.

وأشاد محمد مصيلحي بأداء اللاعبين والجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد البداية القوية في مشوار الدوري، موضحا أن الفريق تم تدعيمه بشكل متوازن، خاصة أن الاتحاد دعم صفوفه في حدود الاحتياجات المطلوبة.

وقال إن مجلس الإدارة فعل كل ما في وسعه من أجل مصلحة نادي الاتحاد، في ظل وجود العديد من الأندية التي تملك أموالا طائلة، مشيرا إلى أنه يطالب الجماهير بدعم الفريق في المرحلة القادمة، موضحا أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن مستقبل الفريق بالدوري. وأكد أن اللاعب الأنجولي مابولولو سيكون أحد مفاجآت الموسم لأنه لاعب دولي ومميز وقناص.