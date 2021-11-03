شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يدرس تخفيف غرامة الـ100 ألف جنيه عن مرعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، العفو عن عمرو مرعي مهاجم الفريق بعدما أنهى حالة التمرد التي عاشها في الأيام الأخيرة بسبب تأخر صرف مقدم عقده، بعد انضمام اللاعب وانتظامه في المران الجماعي وتقديم اعتذار للجهاز الفني.

وشهد معسكر الفريق ببرج العرب حالة من الاحتجاج والتذمر داخل صفوف اللاعبين مما تسبب في غياب أكثر من 17 لاعبا من القوام الأساسي للفريق، وذلك بسبب عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة، وبعدما وعد المجلس اللاعبين بحل الأزمة، استجاب الجميع إلا عمرو مرعي الذى استمر غيابه لمدة خمسة أيام.

وأنهى عمرو مرعى حالة التمرد بعد انقطاعه عن التدريبات الجماعية للفريق اعتراضا على تأخر مقدم عقده الجديد مع الفريق والذي يمثل 25 % من مستحقاته لهذا الموسم.

وانتظم مرعى في مران المصري البورسعيدي قبل يومين، بعدما منح معين الشعباني، المدير الفني للفريق، فرصة أخيرة للاعب للعودة لتدريبات النادي قبل اتخاذ قرار نهائي باستبعاده من الحسابات الفنية هذا الموسم.

وكشف الخليج 365 في وقت سابق على مسئولية مصدر في الجهاز الفني للمصري أنه تم إبلاغ عمرو مرعى بالتواجد في مران المصري المقرر خوضه في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، باعتبارها الفرصة الأخيرة للاعب لحل الأزمة المشتعلة بينه وبين الإدارة، بعدها سيتم اتخاذ قرار باستبعاد اللاعب لنهاية الموسم.

وفرض مجلس إدارة النادي المصري غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على لاعب الفريق عمرو مرعى المنضم حديثا للنادي، بعد غيابه عن التدريبات لليوم الخامس على التوالي، لاعتراضه على تأخر صرف مقدم عقده الجديد.