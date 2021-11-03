شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الزمالك معسكرا مغلقا اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها بعد غد الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري.

ويخوض لاعبو الزمالك مرانا اليوم في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، علي ان يختار كارتيرون قائمة اللاعبين الذين سيدخلون القائمة ، حيث ينتظر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق موقف محمود عبد الرازق من الانضمام للمعسكر من عدمه في حالة تنفيذ قرار رفع الإيقاف عنه والصادر من لجنة التسوية والتحكيم.

ويرغب كارتيرون في فرض مزيدا من التركيز علي اللاعبين قبل مباراة الجمعة المقبل والتي يسعي خلالها الزمالك لحسم النقاط الثلاثة للتقدم بخطوة عن منافسه المباشر الأهلي في سباق الحفاظ علي لقب الدورى.

من ناحية أخرى أتمت إدارة نادي الزمالك، اتفاقها على إقامة معسكر بالإمارات خلال الفترة من 1 إلى 9 يناير المقبل بالشارقة خلال فترة توقف الدوري الممتاز بسبب إقامة بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون في التوقيت نفسه.

ويتخلل المعسكر 3 مباريات ودية دولية للزمالك مع أندية: أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري وأحد الأندية الإماراتية.