الامارات | أبطال التنس يعودون إلى الفجيرة في كأس غرب آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال التنس يعودون إلى الفجيرة في كأس غرب آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود أبطال التنس الشباب من أصحاب التصنيفات الدولية إلى نادي الفجيرة الدولي للتنس، للمشاركة في بطولة كأس غرب آسيا لتنس الشباب، التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 13 الجاري، بمشاركة 110 لاعبين ولاعبات.

وسيمثل الإمارات ثلاثة لاعبين، هم: عبدالله المرزوقي وعبدالله إسحاق وعمر أحمدي.

بدوره أكد المنسق العام للجنة المنظمة للبطولة صلاح الحمد لـ«الإمارات اليوم»، جاهزية كل الترتيبات.

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