اخبار الرياضه

الامارات | مجلس الشارقة الرياضي يدشن مشروع الاستدامة

0 نشر
الشارقة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة الرياضي يدشن مشروع الاستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس الشارقة الرياضي مشروع الاستدامة، الذي يهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في المجال الرياضي، وإعداد استراتيجية وضع اللبنة الأساسية للاستدامة في ، وتم استعراض تفاصيل المشروع، من خلال ورشة تعريفية نظمها المجلس في قاعة الرشيد ببيت الحكمة بالشارقة، بحضور كل من رئيس المجلس عيسى هلال، ومدير إدارة الاستراتيجية والأداء مريم الحوسني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا