الامارات | مجلس الشارقة الرياضي يدشن مشروع الاستدامة

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة الرياضي يدشن مشروع الاستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس الشارقة الرياضي مشروع الاستدامة، الذي يهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في المجال الرياضي، وإعداد استراتيجية وضع اللبنة الأساسية للاستدامة في الرياضة، وتم استعراض تفاصيل المشروع، من خلال ورشة تعريفية نظمها المجلس في قاعة الرشيد ببيت الحكمة بالشارقة، بحضور كل من رئيس المجلس عيسى هلال، ومدير إدارة الاستراتيجية والأداء مريم الحوسني.

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