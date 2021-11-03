الامارات | 3 حكام مواطنين يشاركون في مونديال بناء الأجسام ببرشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حكام مواطنين يشاركون في مونديال بناء الأجسام ببرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، موافقة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام بمشاركة ثلاثة حكام دوليين إماراتيين في بطولة العالم، التي ستنطلق يوم غدٍ في مدينة برشلونة بإسبانيا، وهم كل من وليد عبدالكريم ومحمد سالم وجاسم أشكناني، في إنجاز دولي للرياضة الإماراتية.

من جهته، قال عضو مجلس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية رئيس لجنة الحكام فيصل الغيص الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»: «نعتز بوجود المحكمين الإماراتيين في كبريات البطولات الدولية وصولاً لبطولة العالم، وهو إنجاز مهم يعكس الدعم والرعاية التي يحظى بها حكام بناء الأجسام».

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