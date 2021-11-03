الامارات | «مبادلة للتنس» تشهد عودة دومينيك ثيم إلى الملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة للتنس» تشهد عودة دومينيك ثيم إلى الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة فلاش للترفيه، الجهة المُنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن عودة اللاعب دومينيك ثيم، المصنف الثاني عشر عالمياً، إلى منافسات التنس، من خلال مشاركته في الدورة الـ13 من البطولة، التي تستقبل الحضور بطاقةٍ استيعابية كاملة في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بين 16 و18 ديسمبر.

ويشارك ثيم في البطولة مجموعة من نجوم اللعبة، منهم المصنف الثامن عالمياً كاسبر رود، والمصنف 19 عالمياً دينيس شابوفالوف، واللاعبة الفائزة ببطولة أميركا المفتوحة للتنس إيما رادوكانو.

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