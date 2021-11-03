اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك

بني ياس - الإمارات 18:00

العروبة - خورفكان 18:00

الشارقة - الوحدة 20:15

أبطال أوروبا

ميلان - بورتو 21:45

- شاختار 21:45

مان سيتي - كلوب بروج 00:00

لايبزيغ - سان جرمان 00:00

لشبونة - بشكتاش 00:00

دورتموند - أياكس 00:00

- أتلتيكو 00:00

شيريف - إنترميلان 00:00

الدوري السعودي

الأهلي - الباطن 20:45

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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