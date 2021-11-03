الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك
بني ياس - الإمارات 18:00
العروبة - خورفكان 18:00
الشارقة - الوحدة 20:15
أبطال أوروبا
ميلان - بورتو 21:45
ريال مدريد - شاختار 21:45
مان سيتي - كلوب بروج 00:00
لايبزيغ - سان جرمان 00:00
لشبونة - بشكتاش 00:00
دورتموند - أياكس 00:00
ليفربول - أتلتيكو 00:00
شيريف - إنترميلان 00:00
الدوري السعودي
الأهلي - الباطن 20:45
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