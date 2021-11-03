الامارات | كونتي مدرباً لتوتنهام حتى 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي مدرباً لتوتنهام حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، أمس، تعيين الإيطالي أنتونيو كونتي مدرباً له، خلفاً للبرتغالي نونو إشبيريتو سانتو، الذي أقيل أول من أمس، بسبب سوء النتائج في البريميرليغ. وقال توتنهام في بيان «يسرّنا الإعلان عن تعيين أنتونيو كونتي مدرباً لنا بعقد حتى صيف عام 2023 مع خيار التمديد». وأقال توتنهام مدربه سانتو، بسبب تراجع نتائج الفريق بإشرافه منذ مطلع الموسم الحالي.

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