الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحذير

حذّر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي إدارة نادٍ بدوري المحترفين من ترك مدرب أجنبي كبير، ليفرض شروطه المالية وغيرها على النادي قبل التعاقد معه، معتبرين أن النادي هو من يجب أن يفرض شروطه وليس المدرب.

مارفيك

تابع مدرب المنتخب فان مارفيك مباراة اتحاد كلباء وشباب الأهلي، أمس، ضمن دوري المحترفين، وذلك بعد ساعات من إعلانه القائمة الموسعة، تحضيراً لمباراتي كوريا الجنوبية ولبنان 11 و16 الجاري، وضمّت 28 لاعباً، ليتساءل الجمهور: هل ستشهد القائمة مزيداً من التغيير في الأيام المقبلة؟

مدرب

ازدادت حرارة الأخبار التي تتحدث عن اقتراب نادٍ كبير من التعاقد مع مدرب أوروبي، مشهود له في الدوري الإماراتي، مع أكثر من نادٍ، لكن النادي المتراجع عن مستواه هذا العام التزم الصمت، وفضّل طبخ الصفقة على نار هادئة، خصوصاً في ما يتعلق براتب المدرب.

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