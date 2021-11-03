أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 2 / 11 / 2021

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 2 / 11 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، فوز الأهلى على المرج بهدفين وديا استعدادا للقمة 123

حظر إعلامي مشدد بالأهلي قبل القمة 123

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إجراء حظر إعلامي على لاعبي الفريق الأحمر قبل مباراة القمة ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل، والتي ستجمعهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، من أجل إضافة جو من التركيز الشديد على معسكر الفريق الأحمر حتى موعد مواجهة القمة.

بدلاء الأهلي يهزمون المرج بثنائية وديا استعدادا للقمة 123 حقق بدلاء الأهلي الفوز على المرج بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش ضمن استعدادات الفريق الأحمر لخوض مباراة القمة 123 ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل بالجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام. حرص ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي على عقد جلسة خاصة مع على لطفي حارس الفريق أكد له خلالها أنه زاد عن مرماه بشكل جيد للغاية خلال الفترة الماضية التى غاب فيها محمد الشناوي الحارس الأساسي للإصابة.