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أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 2 / 11 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 2 / 11 / 2021  العديد من الاخبار الهامة أبرزها  ، فوز الأهلى على المرج بهدفين وديا استعدادا للقمة 123

حظر إعلامي مشدد بالأهلي قبل القمة 123

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إجراء حظر إعلامي على لاعبي الفريق الأحمر قبل مباراة القمة ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل، والتي ستجمعهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، من أجل إضافة جو من التركيز الشديد على معسكر الفريق الأحمر حتى موعد مواجهة القمة.

حظر إعلامي مشدد بالأهلي قبل القمة 123

 

بدلاء الأهلي يهزمون المرج بثنائية وديا استعدادا للقمة 123

حقق بدلاء الأهلي الفوز على المرج بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش ضمن استعدادات الفريق الأحمر لخوض مباراة القمة 123 ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل بالجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

بدلاء الأهلي يهزمون المرج بثنائية وديا استعدادا للقمة 123

 

حرص ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي على عقد جلسة خاصة مع على لطفي حارس الفريق أكد له خلالها أنه زاد عن مرماه بشكل جيد للغاية خلال الفترة الماضية التى غاب فيها محمد الشناوي الحارس الأساسي للإصابة.

تفاصيل جلسة يانكون مع حارس الاهلي قبل مباراة القمة

 

 

يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الأهلى فى إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز،  باستاد القاهرة الدولى، فى القمة 123 بين الفريقين، ومن المقرر ان تقام المباراة  الجمعة المقبل الموافق 5 نوفمبر ، فى تمام الثامنة مساء وسط ترقب من جمهور الفريقين لنتيجة اللقاء خاصة وأن مباريات الفريقين تحمل طابع الندية والإثارة.

 

شاهد .. غرفة ملابس لاعبى الأهلى والزمالك فى استاد القاهرة قبل لقاء القمة

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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