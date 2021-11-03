شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء: محمد شريف ينافس صلاح رقميا فقط وليس فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد أبو العيون، عضو الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، أنه يتم اختيار لاعبين فى مراكز مختلفة ومدربين للدخول فى منافسة على لقب الأفضل فى العالم، ويتم الاحتكام للأرقام وكذلك جانب فنى فى اختيار القائمة.

وأضاف أبو العيون خلال تصريحاته لبرنامج "مساء أون تايم" مع الإعلامى مدحت شلبى، أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى ينافس على لقب أفضل مدرب على مستوى العالم، حيث يتواجد ضمن قائمة تضم 23 مديرًا فنيًا.

وأضاف عضو الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء أن محمد شريف مهاجم الأهلى ينافس محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر على لقب الأفضل من حيث الأرقام فقط، وليس من الجانب الفنى الذى يكون له معايير أخرى.

وتابع أن محمد صلاح ينافس على لقب أفضل لاعب فى العالم، ويتواجد ضمن قائمة تضم 5 لاعبين من قارة أفريقيا محترفين فى الدوريات الأوروبية.

واحتل محمد شريف مهاجم الأهلي ومنتخب مصر المركز 19 على العالم برصيد 10 أهداف دولية، منها 7 مع الأهلي و3 مع المنتخب، فيما جاء النجم محمد صلاح في المركز 20 برصيد 10 أهداف.

واحتل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي صدارة القائمة برصيد 18 هدفا دوليا هذا العام بواقع 9 أهداف مع بايرن ميونخ ومثلها مع منتخب بولندا.

وأكد خالد أبو العيون إن محمد الشناوى حارس الأهلى يعد الحارس الوحيد داخل قارة أفريقيا الذى ينافس على لقب أفضل حارس فى العالم.