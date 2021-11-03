شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح أبو جريشة يقترب من الجهاز الفني الجديد للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد صلاح أبو جريشة مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى في الجهاز الحالي، من البقاء في الجهاز الفني الجديد للدراويش، بعدما أعلن طلعت يوسف رحيله بعد مباراة البنك الأهلى المقبلة.

واستقر مجلس الإسماعيلى الجديد برئاسة يحيى الكومى، على استمرار محمد صلاح أبو جريشة في الجهاز الفني الجديد للدراويش، وربما يكون ضمن الجهاز الفني الجديد ويترك إدارة الكرة.

ويلتقى الإسماعيلى مع البنك الأهلى ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث تقام المباراة على ملعب بتروسبورت يوم الخميس القادم.

وكان الإسماعيلى قد خسر أول مباراتين له في الدورى أمام الأهلى برباعية نظيفة وسيراميكا بهدفين مقابل هدف، ولم يحصد أي نقاط حتى الآن مسجلا هدفا واحدا واستقبل 6 أهداف ليقبع في المركز قيل الأخير بدون نقاط.

وكان طلعت يوسف، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، أعلن رحيله عن تدريب الفريق خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب تصريحات رئيس النادي الجديد ضده، قائلا: "الموضوع خلص بيني وبينه بسبب طريقته، ولن يكون هناك تعامل بيننا بعدما ما فعله، ومن حقه أن يختار المدير الفني الجديد بكل تأكيد، وأقول له اتخذ القرار سريعًا".

وأضاف طلعت يوسف في تصريحات تليفزيونية: "حقيقة شخصيته اتضحت لي في وقت قصير، أسلوبه غير مقبول.. الأمر انتهى، لا يمكنني التعامل معه، قرار الاستغناء عن المدير الفني حقه".