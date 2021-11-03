شكرا لقرائتكم خبر عن لغة الأرقام.. كيف كانت أول مباراة للدراويش فى ولاية الكومى الأولى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات المهندس يحيى الكومى رئيسا لمجلس إدارة الإسماعيلى على رأس مجلس جديد لمدة 4 سنوات، ويلتقى الدراويش منافسه البنك الأهلى الخميس المقبل، فى تمام الثالثة عصرا باستاد بتروسبورت لحساب الجولة الثالثة ببطولة الدورى المحلى، فى أول مباراة للمجلس الجديد.

وتعد أول مباراة للكومى فى ولايته الأولى كانت ضد طنطا يوم 2 مايو 2006 ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وفاز الدراويش بنتيجة 2-1، وأحرز هدفى الإسماعيلى أحمد فتحى وشريف عبد الفضيل.

وحرص مجلس إدارة الإسماعيلى الجديد برئاسة المهندس يحيى الكومى على حضور مران الدراويش الذى أقيم استعدادًا لمواجهة البنك الأهلى في الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصرى.