5 مرشحين في اليوم السادس لفتح باب الترشيح لانتخابات المصري البورسعيدى

القاهرة - سامية سيد - تقدم اليوم، الثلاثاء، خمسة مرشحين جدد على منصب العضوية في انتخابات النادي المصري البورسعيدي، المقرر إجراءها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وهم هشام محمد معوض ، وإسلام إبراهيم مصطفى على منصب العضوية تحت السن، وتامر السعيد صبحي، و وائل رمضان بدوي، و علي فكري المناوي، على منصب العضوية فوق السن .

وشهد اليوم الخامس تقدم 5 مرشحين باوراق ترشحهم وهم : إبراهيم علي هلال على منصب أمين الصندوق..ومحمد ناجي عاشورعلى منصب العضوية تحت السن، وكلا من أسامة محمود مصطفى و محمد صالح الدسوقي على منصب العضوية.

وكان اليوم الرابع قد شهد تقدم مرشحة وحيدة على مقعد العضوية تحت السن وهي ميرنا أشرف أحمد أبو صير.

وشهد اليوم الثالث تقدم مرشحان على مقعد العضوية وهما : عماد الدين محمد حسن ، و علي إبراهيم هلال.

وشهد اليوم الثاني تقدم مرشحة وحيدة على مقعد العضوية وهي حنان محمد سليمان الألفي.

فيما شهد اليوم الأول تقدم ثلاثة مرشحين على مقعد العضوية وذلك على النحو التالي: محمد محمد صالح مانع ، و محمد محمد سعد، و عماد عبده التابعي.