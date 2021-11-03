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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2 / 11 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2 / 11 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، مشروع الهدف مقر دائم لاجتماعات المنتخب الأول بقيادة كيروش 

مشروع الهدف مقر دائم لاجتماعات المنتخب الأول بقيادة كيروش

مشروع الهدف مقر دائم لاجتماعات المنتخب الأول بقيادة كيروش

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الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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