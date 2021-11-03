شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2 / 11 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، مشروع الهدف مقر دائم لاجتماعات المنتخب الأول بقيادة كيروش مشروع الهدف مقر دائم لاجتماعات المنتخب الأول بقيادة كيروش الزمالك: شيكابالا لن يشارك فى مواجهة الأهلى إلا فى حالة واحدة حظر إعلامي مشدد بالأهلي قبل القمة 123 بدلاء الأهلي يهزمون المرج بثنائية وديا استعدادا للقمة 123 كارتيرون يطمئن على حالة سيسيه.. واللاعب يواصل التأهيل بالجيم رابطة الأندية تقود مبادرة " لا تتعصب " قبل قمة الزمالك و الأهلي شاهد .. غرفة ملابس لاعبى الأهلى والزمالك فى استاد القاهرة قبل لقاء القمة رسميا.. تأجيل مباراة الإنتاج الحربي والنصر فى الأسبوع السابع بالقسم الثانى