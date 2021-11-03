شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: لسنا طرفا فى عقوبة شيكابالا وعقوبات رادعة ضد أى متجاوز بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب رئيس رابطة أندية الدوري، أنه على ثقة كبيرة في التزام جمهورى الأهلى والزمالك في مباراة القمة التي ستقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى، في إطار الأسبوع الثالث بالدورى.

وقال أحمد دياب في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم": "أنا على ثقة إن جمهور الأهلي والزمالك هيكونوا على قدر المسئولية في الماتش، بعد البداية المميزة في تواجد الجماهير في أول أسبوعين من بطولة الدورى".

وأضاف رئيس رابطة الأندية: "ستكون هناك عقوبات رادعة ضد أي متجاوز واللي هيخرج عن الروح الرياضية، وهيسبب مشاكل لفريقه ولن نسمح بأى تجاوز ونسعى إلى الاستمرار في التقدم وزيادة أعداد الجماهير شرط الالتزام".

وعن عقوبة شيكابالا، قال أحمد دياب: "احنا مش طرف في عقوبة شيكابالا ولسنا جهة تنفيذ عن قرارات الموسم الماضي، وعلى اللي أصدرها إنه ينفذها لو كان في قرار نهائي، وهناك أكثر من عقوبة تم تنفيذها آخرها وقف على ماهر".