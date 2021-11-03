شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لخماسى حراس الزمالك على التعامل مع الكرات العرضية قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد نديم، السيد عطية ومعاذ علاء حراس مرمى الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية الشاقة تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس، وذلك على هامش مران الأبيض الجماعي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأدى خماسي حراسة مرمى الزمالك فقرة فنية تحت إشراف أوليفيرا للتعامل مع الكرات العرضية بشكل سليم، حيث شهد المران تألقا واضحا للثنائي محمد أبو جبل ومحمد عواد.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، شهدت حديثا سريعا من المدير الفني للفريق للاعبين وذلك عن أبرز المهام والأفكار الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال المران اليوم.

كما خضع لاعبو الزمالك لمجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات في مجمع الصالات بالنادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى ظهور لاعبي الفريق بأفضل شكل بدني خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يذكر أن الزمالك حقق الفوز على إنبي وطلائع الجيش بهدفين دون رد في الجولتين الماضيتين من الدوري.