7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 2 / 11 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2 / 11 / 2021 فى مقدمتها، الزمالك: شيكابالا لن يشارك فى مواجهة الأهلى إلا فى حالة واحدة.

الزمالك: شيكابالا لن يشارك فى مواجهة الأهلى إلا فى حالة واحدة

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، إنه رغم تضارب التصريحات حول رفع عقوبة الإيقاف الموقعة على محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق، وأحقيته فى المشاركة بمباراة القمة المقبلة أمام الأهلى، إلا إنه لن يتم السماح له بالمشاركة من قبل الجهاز الفنى بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

مشروع الهدف مقر دائم لاجتماعات المنتخب الأول بقيادة كيروش

عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش اجتماع للجهاز الفني ظهر اليوم بمقر مشروع الهدف، من أجل مناقشة الاستعداد لمباراتي أنجولا و الجابون المقرر لهما يومي 12 و 16 نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.