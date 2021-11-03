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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 2 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2 / 11 / 2021 فى مقدمتها، الزمالك: شيكابالا لن يشارك فى مواجهة الأهلى إلا فى حالة واحدة.
الزمالك: شيكابالا لن يشارك فى مواجهة الأهلى إلا فى حالة واحدة
كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، إنه رغم تضارب التصريحات حول رفع عقوبة الإيقاف الموقعة على محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق، وأحقيته فى المشاركة بمباراة القمة المقبلة أمام الأهلى، إلا إنه لن يتم السماح له بالمشاركة من قبل الجهاز الفنى بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
مشروع الهدف مقر دائم لاجتماعات المنتخب الأول بقيادة كيروش
عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش اجتماع للجهاز الفني ظهر اليوم بمقر مشروع الهدف، من أجل مناقشة الاستعداد لمباراتي أنجولا و الجابون المقرر لهما يومي 12 و 16 نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.
حظر إعلامي مشدد بالأهلي قبل القمة 123
قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إجراء حظر إعلامي على لاعبي الفريق الأحمر قبل مباراة القمة ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل، والتي ستجمعهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، من أجل إضافة جو من التركيز الشديد على معسكر الفريق الأحمر حتى موعد مواجهة القمة.
بدلاء الأهلي يهزمون المرج بثنائية وديا استعدادا للقمة 123
حقق بدلاء الأهلي الفوز على المرج بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش ضمن استعدادات الفريق الأحمر لخوض مباراة القمة 123 ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل بالجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.
يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الأهلى فى إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، باستاد القاهرة الدولى، فى القمة 123 بين الفريقين، ومن المقرر ان تقام المباراة الجمعة المقبل الموافق 5 نوفمبر ، فى تمام الثامنة مساء وسط ترقب من جمهور الفريقين لنتيجة اللقاء خاصة وأن مباريات الفريقين تحمل طابع الندية والإثارة.