شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 2/ 11/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددًا من أخبار الزمالك المهمة خلال الساعات الأخيرة، اليوم الثلاثاء 2/ 11/ 2021 كان أبرزها، الزمالك: شيكابالا لن يشارك فى مواجهة الأهلى إلا فى حالة واحدة، واللعب السريع والتحرك بدون كرة أبرز ملامح مران الزمالك استعدادًا للقمة وأوباما جاهز.

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، إنه رغم تضارب التصريحات حول رفع عقوبة الإيقاف الموقعة على محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق، وأحقيته فى المشاركة بمباراة القمة المقبلة أمام الأهلى، إلا إنه لن يتم السماح له بالمشاركة من قبل الجهاز الفنى بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

خاض لاعبو الزمالك تقسيمة قوية في جزء من الملعب، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض مساء اليوم الثلاثاء المقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

أخبار الزمالك اليوم.. اللعب السريع والتحرك بدون كرة أبرز ملامح مران الزمالك استعدادًا للقمة وأوباما جاهز

خضع لاعبو الزمالك لمجموعة من التدريبات الفنية تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، وذلك على هامش مران الأبيض الجماعي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

أخبار الزمالك اليوم.. تدريبات خاصة لخماسى حراس الزمالك على التعامل مع الكرات العرضية قبل القمة

خاض محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد نديم، السيد عطية ومعاذ علاء حراس مرمى الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية الشاقة تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس، وذلك على هامش مران الأبيض الجماعي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

أخبار الزمالك اليوم.. محمود علاء يخوض مباراته الـ 155 مع الزمالك في القمة

مشوار طويل خاضه محمود علاء مدافع الزمالك والمنتخب الوطني يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك امالا كبيرة علي الثنائي محمود علاء ومحمود الونش في دفاع الزمالك، في مباراة القمة المقبلة والمقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة في الدورى.

أخبار الزمالك اليوم.. كارتيرون يطمئن على حالة سيسيه.. واللاعب يواصل التأهيل بالجيم

واصل الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانزيوم بالنادي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض مساء اليوم الثلاثاء المقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

أخبار الزمالك اليوم.. غرفة ملابس لاعبى الأهلى والزمالك فى استاد القاهرة قبل لقاء القمة

يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الأهلى فى إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، باستاد القاهرة الدولى، فى القمة 123 بين الفريقين، ومن المقرر ان تقام المباراة الجمعة المقبل الموافق 5 نوفمبر ، فى تمام الثامنة مساء وسط ترقب من جمهور الفريقين لنتيجة اللقاء خاصة وأن مباريات الفريقين تحمل طابع الندية والإثارة.