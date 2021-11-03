شكرا لقرائتكم خبر عن فتح أبواب استاد القاهرة أمام الجماهير فى تمام الساعة 3 عصرا لمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مسئولى استاد القاهرة الدولي ، فتح أبواب الاستاد لدخول الجماهير فى تمام الساعة الثالثة عصراً فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والمقرر أقامتها فى تمام الساعة 8 مساءاً يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري .

أكد اللواء على درويش، مدير استاد القاهرة أن مباراة القمة بين الزمالك والأهلى والمقرر إقامتها يوم الجمعة ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدورى ستقام فى الاستاد الدولى حتى الآن، ولم يتم نقلها إلى استاد الدفاع الجوى.

قال على درويش، فى تصريحات خاصة، "مباراة القمة ستقام على استاد القاهرة بحضور 2000 متفرج ، ولم يصلنا خطاب رسمى بنقل اللقاء إلى الدفاع الجوى"، مضيفاً أنه حضر الاجتماع الأمنى أمس الاثنين الخاص بالمباراة.

وشدد مدير استاد القاهرة أن الملعب جاهز لاستقبال جميع المباريات كل، سواء فى بطولة الدورى المصرى ودورى أبطال أفريقيا ومباريات المنتخب الوطنى.

وأضاف على درويش "ملعب استاد القاهرة سيخرج فى صورة عالمية، وانتهينا من كل الترتيبات بما فيها تغيير دكة البدلاء ودهان ممرات اللاعبين وتجهيز الأرضية بشكل مميز يليق بمباراة القمة".