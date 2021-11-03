شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان يبدأ رحلة تصحيح المسار فى النصر قبل مواجهة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته استعدادا لمواجهة المريخ البورسعيدي يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة السادسة بدوري القسم الثاني. وقاد المران ياسر رضوان المدير الفني، وشهد المران التدريب على بعض الجمل التكتيكية وأسلوب اللعب الذي سيخوض به النصر المباراة المقبلة.

وحرص أعضاء مجلس إدارة النادي المستشار أشرف لطفي ومصطفي رسمي وأحمد الأحمر القائم بأعمال المدير التنفيذي على التواجد في المران ومؤازرة اللاعبين والترحيب بياسر رضوان، في وجود أعضاء الجهاز الفني محمد عبد الفتاح كفتة رئيس الجهاز الفني، ورحيم عبد الحق مدير الكرة ومحمد خلف وحازم ممدوح مدربي الفريق، ومحمود نبيه مدرب حراس المرمي، ووجه محمد عبد الفتاح كفتة كلمة للاعبين أكد خلالها تكاتف الجميع داخل النادي ووقوف مجلس الإدارة خلف الفريق، وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز في المباراة المهمة المقبلة أمام المريخ. ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه الأساسي غدا الأربعاء لتحديد قائمة المباراة.