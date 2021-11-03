شكرا لقرائتكم خبر عن الحاصلة على الميدالية الذهبية ببطولة العالم لكرة السرعة: أتمنى تحطيم الرقم القياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت هاجر أحمد رمضان، الحاصلة على الميدالية الذهبية ببطولة العالم لكرة السرعة للناشئين بنات فردى، إنها في الصف الثالث الثانوى، وكانت تمارس اللعبة منذ أن كانت في سن الخامسة من عمرها، ومن ثم أنضمت لمنتخب مصر منذ 3 سنوات، مشيرة إلى أن أول بطولة دولية كانت في عام 2019 بمصر "بطولة العرب"، وتابعت: "وهذا العام دخلت بطولة العالم وحصلت على المركز الأول".

وأضافت "هاجر أحمد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أن كرة السرعة لعبة مصرية ابتكرها المهندس محمد لطفى، وتابعت:" وده كان سبب أساسي في اختيارها، وتكون لعبتى الأساسية خاصة وأن مصر متصدرة في هذه اللعبة، مثل الأسكواش".

وأشادت "هاجر أحمد"، بأسرتها التي تدعمها بشكل مستمر، إلى جانب مدربيها الذين بذلوا مجهوداً كبيراً من أجل تفوقها في مجال كرة السرعة، وتابعت:"أتمنى أننى أنضم لبطولة العالم المقبلة وأحطم الرقم القياسى".