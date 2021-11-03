شكرا لقرائتكم خبر عن دورى أبطال أفريقيا يستعيد ذكرى فوز الأهلى على الترجى بثلاثية 2018.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت صفحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على استعادة ذكرى فوز الأهلى على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2018.

ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر موقع "تويتر" فيديو لأهداف الأهلى والترجى في ذهاب نهائي 2018 معلقا عليها: "في مثل هذا اليوم.. الأهلي يفوز على الترجي بثلاثية مقابل هـدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2018".

جدير بالذكر أن الأهلى خسر هذه النسخة بعدما سقط في ملعب رادس بتونس بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب التي شهدت العديد من المخالفات ضد الأهلى أدت إلى إصابة هشام محمد لاعب الاهلى السابق بجرح في الرأس.

ونجح الأهلى في حسم آخر لقبين في دورى أبطال أفريقيا لصالحه في 2020 و2021، على حساب النادى الزمالك وكايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا.