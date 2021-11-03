شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل إلى الدور الثانى من بطولة بوينس أيرس المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجحت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطنى للتنس ، فى التأهل الى الدور الثانى من بطولة بوينس ايرس المفتوحة للتنس والمقامة فى الارجنتين احدى بطولات WTA بعد فوزها فى مباراة مارثونية على الاسبانية اندريا لازارو 2-1 ( 6-4, 3-6 , 7-6 ).
وتقدمت ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطنى للتنس، 8 مراكز فى تصنيف محترفات التنس الصادر مؤخرا، واحتلت ميار شريف، المركز 64 عالميًا، ويعد هذا أفضل تصنيف للاعبة.
وتقدمت ميار شريف، 8 مراكز فى تصنيف محترفات التنس الصادر ، واحتلت ميار شريف، المركز 64 عالميًا، ويعد هذا أفضل تصنيف للاعبة.
وودعت ميار شريف منافسات دور الـ 64 ببطولة إنديان ويلز (WTA1000) للسيدات، بعد خسارتها الكبيرة أمام البرازيلية بياتريز مايا حداد المصنفة 116 على العالم، بمجموعتين مقابل لا شيء جاءت نتيجتهما كالتالى: 6/3، 6/0.
يذكر أن اللاعبه البرازيلية كانت قد خسرت في آخر دور من الأدوار التمهيدية لكنها صعدت الي الدور الرئيسي عن طريق بطاقة الخاسر المحظوظ (lucky loser) بدلاً من اللاعبة نادية بودوروسكا التى انسحبت من مواجهة ميار فى دور الـ 64.
فيما واصلت اللاعبة التونسية أنس جابر، تحقيق انجازاتها التاريخية بعد ما احتلت المركز الثامن في التصنيف العالمي للتنس، وهو أفضل ترتيب في مسيرتها وتاريخ التنس العربي، سواء على مستوى السيدات أو الرجال.