شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل إلى الدور الثانى من بطولة بوينس أيرس المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطنى للتنس ، فى التأهل الى الدور الثانى من بطولة بوينس ايرس المفتوحة للتنس والمقامة فى الارجنتين احدى بطولات WTA بعد فوزها فى مباراة مارثونية على الاسبانية اندريا لازارو 2-1 ( 6-4, 3-6 , 7-6 ).

وتقدمت ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطنى للتنس، 8 مراكز فى تصنيف محترفات التنس الصادر مؤخرا، واحتلت ميار شريف، المركز 64 عالميًا، ويعد هذا أفضل تصنيف للاعبة.

وتقدمت ميار شريف، 8 مراكز فى تصنيف محترفات التنس الصادر ، واحتلت ميار شريف، المركز 64 عالميًا، ويعد هذا أفضل تصنيف للاعبة.