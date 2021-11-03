شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيل خاص لإسلام عيسى لتجهيزه للمواجهات القادمة فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى فى بيراميدز بقيادة إيهاب جلال، برنامج تدريبى خاص بعيدًا عن الاحتكاك لإسلام عيسى لاعب الفريق الذى أجرى جراحة بعد تعرضه لكسر فى الأنف خلال مواجهة عزام التنزانى بذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية في العاصمة دار السلام.

ومنح الجهاز الفنى لبيراميدز تعليمات لإسلام عيسى حتى يقوم ببعض التدريبات الخاصة التى ستجعله جاهزًا من الناحية البدنية فور شفاءه من إصابة كسر الأنف، والسماح له بالعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع فريقه.

ويحتاج إسلام عيسى مدة لا تقل عن شهر من تاريخ الخضوع للجراحة فى الأنف، حتى يتم السماح له بعد ذلك بالمشاركة فى التدريبات والمباريات.

وكان إيهاب جلال حذر لاعبى فريقه من خطورة الاتحاد السكندرى تحت قيادة حسام حسن، قبل المباراة التى ستجمعهما يوم الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.