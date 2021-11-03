شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعيد شريف للمشاركة أساسيا فى القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إجراء تعديل على تشكيل الفريق الأحمر في مباراة القمة ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل، والتي ستجمعهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، عما كان عليه الحال في المباراة الأخيرة ضد البنك الأهلي.

ويخطط موسيماني للاعتماد على محمد شريف في التشكيل الأساسي بالقمة 123 وقيادة هجوم الأهلي في هذه المباراة، بعدما شارك بديلا في مباراة البنك الأهلي وسجل هدف الفوز، بينما لم يشارك في مباراة الإسماعيلي الافتتاحية، بحيث تأتي مشاركة شريف على حساب الموزمبيقي لويس ميكيسوني.

فيما ينوي موسيماني إعادة المالي أليو ديانج للمشاركة الأساسية في قمة الدوري يوم الجمعة المقبل بعد انتهاء إيقافه في مباراة البنك الأهلي بسبب حصوله على الكارت الأحمر في المباراة الافتتاحية ضد الزمالك، بحيث يعود أكرم توفيق لقيادة الجبهة اليمنى على حساب محمد هاني ويدخل أليو ديانج في منطقة الوسط مع عمرو السولية وحمدي فتحي.

ويعكف موسيماني على دراسة عناصر القوة والضعف في صفوف الزمالك من أجل استغلالها جيدا في وضع خطة مباراة القمة 123، والتي سيعتمد عليها في موقعة الجمعة المقبل، حتى يتسنى لفريقه إيقاف خطورة لاعبي الفريق الأبيض وتحقيق الهدف الأساسي في الخروج من المباراة بالثلاث نقاط.