شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستفسر عن مدى جاهزية فخر الدين "طبياً" لمواجهة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من الدكتور مصطفى المنيرى طبيب الفريق عن مدى جاهزية المهاجم فخر الدين بن يوسف من الناحية الطبية قبل مواجهة الاتحاد السكندرى المقبلة.

وكان فخر الدين تعرض للإصابة بشد فى عضلة السمانة قبل مواجهة مصر المقاصة فى الجولة الأولى بالدورى، الأمر الذى أدى لخروجه من قائمة المباراة، ليخضع لبعض الفحوصات والتأهيل.

ويرغب إيهاب جلال فى الاعتماد على فخر الدين بن يوسف فى قيادة هجوم الفريق خلال المرحلة المقبلة، إلا إنه ينتظر الضوء الأخضر من طبيب الفريق قبل السماح له بالعودة للتدريبات الجماعية ليصبح جاهزًا للمشاركة.

ومن المنتظر أن يحسم موقف فخر الدين من دخول قائمة بيراميدز استعدادًا لمواجهة زعيم الثغر غدًا الأربعاء، حيث سيخوض الفريق السماوى تدريباته الجماعية وبعدها يعلن المدير الفنى قائمة المباراة.

ويواجه بيراميدز نظيره الاتحاد السكندرى يوم الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.