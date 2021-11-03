شكرا لقرائتكم خبر عن تألق هداف الدورى يتصدر مشاهد المران قبل الأخير للاتحاد استعدادا لبيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الاتحاد السكندري اليوم تدريبه قبل الأخير فى الإسكندرية استعدادا لمواجهة بيراميدز المثيرة بالدورى بعد غد الخميس، وشهد المران تألق هداف الدورى الأنجولى مابولولو في التدريبات وسط تحفيز من زملائه والجهاز الفني.

وعقد حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، اجتماعا باللاعبين في الساعات القليلة الماضية حذرهم فيها من تكرار الخروج عن التعليمات الفنية التي يمنحها للفريق قبل بداية المباريات، وأبرزها الصراع على تسديد ضربات الجزاء، وهو الأمر الذي تكرر في المباراتين اللتين خاضهما زعيم الثغر في الدوري وحصد خلالها 4 نقاط، كما تحصل فيهما على 4 ضربات جزاء.

وأكد العميد للاعبين أن الالتزام بالتعليمات هو السبيل الوحيد لحصد النقاط، محذرا من تكرار العشوائية التي يعيشها الفريق في حالة الحصول على ضربات ثابتة أو ركلات جزاء أمام المنافسين، وتجلت هذه العشوائية في ربة الجزاء الثانية التي أضاعها كريم الديب أمام فيوتشر في المباراة الأخيرة التي انتهت بفوز زعيم الثغر بثلاثة مقابل هدفين.

وأكد المدير الفني للاتحاد السكندري للاعبين أن الفترة المقبلة ستشهد تحديد مهام اللاعبين في الملعب، وسيكون هناك آلية لتسديد ضربات الجزاء بالتناوب بين اللاعبين، لتجهيز أكثر من لاعب للقيامة بهذه المهام لتوفير البدائل التي تعوض أي غيابات محتملة في صفوف الاتحاد الفترة المقبلة.

وتحصل فريق الاتحاد السكندري على 4 ضربات جزاء هذا الموسم في مباراتين فقط خاضهما الفريق في بداية المسابقة، بواقع ضربتين في كل مباراة، أمام سموحة وفيوتشر.



تدريبات الاتحاد السكندرى (1)



تدريبات الاتحاد السكندرى (2)



تدريبات الاتحاد السكندرى (3)



تدريبات الاتحاد السكندرى (4)



تدريبات الاتحاد السكندرى (5)



تدريبات الاتحاد السكندرى (6)



تدريبات الاتحاد السكندرى (7)



تدريبات الاتحاد السكندرى (8)



تدريبات الاتحاد السكندرى (9)



تدريبات الاتحاد السكندرى (10)