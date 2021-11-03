شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحاول انهاء ازمة شيكابالا قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعي مسئولو الزمالك لحسم أزمة محمود عبد الرازق خلال الساعات المقبلة املا في لحاقه بمباراة القمة، حيث اجرى مسئولو الزمالك اتصالات مكثفة مع مسئولي رابطة الأندية لحسم الملف وتنفيذ قرار لجنة التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن شيكابالا.

واستغل مسئولو الزمالك تصريحات وزير الرياضة بشأن واقعة شيكابالا ، حيث كشف حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه وجه سؤالا لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، حول سريان حكم مركز التسوية والتحكيم بإلغاء عقوبة إيقافه، على اتحاد الكرة.

وقال الثعلب الصغير، في تصريحات تليفزيونية: "سألت وزير الرياضة بشكل مباشر.. هل ينفذ حكم مركز التسوية والتحكيم في حال عدم تنفيذه من قبل اتحاد الكرة؟".

وأضاف: "وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي رد بأن قانون الرياضة نص صراحة على أن اتحاد الكرة ملزم بتنفيذ أحكام مركز التسوية والتحكيم وقرار إلغاء الإيقاف واجب النفاذ ولابد من تنفيذه".

ويأمل الزمالك فى قبول اتحاد الكرة الالتماس الذى قدم ورفع عقوبة الإيقاف عن اللاعب، خاصة أن مواجهة الأهلى المقبلة ستكون المباراة الثالثة التى يغيب عنها شيكابالا منذ انطلاق الموسم.

من ناحية أخرى وقعت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عقدا مع إحدى شركات التسويق لاستضافة الزمالك في معسكر بالإمارات خلال الفترة من 1 إلى 9 يناير المقبل بالشارقة خلال فترة توقف الدوري الممتاز بسبب إقامة بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون في التوقيت نفسه.

وتتخلل المعسكر 3 مباريات ودية دولية للزمالك مع أندية: أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري وأحد الأندية الإماراتية، ومن المقرر أن تحتفل الشركة الراعية للمعسكر بالزمالك بطل الدوري المصري مع جماهير الزمالك في الإمارات.