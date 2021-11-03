شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: 3 مرشحين لأفضل لاعب في الجولة الثانية من الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفه عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة لاختيار أفضل لاعب في الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم .

وجاء الاختيار من قبل الجمهور للثلاثى عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز و أحمد سيد " زيزو " لاعب فريق الزمالك و حمدى فتحى لاعب فريق الاهلى .

انتهت امس الاثنين ، مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز ، حيث تم تسجيل حتى الآن منذ بداية مسابقة الدوري المصري الممتاز 52 هدف نجح اللاعبين الأجانب في تسجيل 20 هدف، حيث تم تسجيل 13 هدف فى الجولة الأولى ، بينما سجل الاجانب 7 اهداف فى الجولة الثانية .

وتصدر فريق الاهلى جدول ترتيب البطولة برصيد 6 نقاط بينما ياتى الزمالك فى المركز الثانى و فى المركز الثالث بيراميدز بنفس عدد النقاط و فى المركز الرابع الاتحاد السكندرى برصيد 4 نقاط .



