شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة حسنى: مباراة القمة بتكون مولد لنجوم جديدة ..وننتظر زيادة أعداد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة حسنى نجم النادى الأهلى السابق، أن مباريات القمة بين الأهلى والزمالك دائما ما تكون مولد لنجوم جديدة والجماهير تنتظر تألق نجومها في مباراة القمة المقرر لها مساء الجمعة المقبل في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدورى.

وقال أسامة حسنى خلال تقديمه برنامج الأشبال على قناة الأهلى: "دايما مباريات القمة بتكون مولد لنجوم جديدة، وبتعلق في أذهان الجمهور".

وأضاف نجم الاهلى : "كرة القدم المصرية رجعت تاني على الطريق الصحيح، وخلال الشهور القادمة أعداد الجمهور هتزيد".

وتابع أسامة حسنى: "بشهادة كل الحكام ضربة جزاء الزمالك غير صحيحة أمام إنبي، وبقول للتحكيم المصري النادي الأهلي كان له ضربة جزاء في مباراة القمة في الدور التاني من الموسم الماضي، في أخطاء ممكن تعدي، لكن مش هنستحمل أخطاء في القمة، إحنا مش محتاجين غير العدالة".

يدخل الأهلى اللقاء بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على الإسماعيلى برباعية نظيفة والبنك الأهلى بهدف نظيف، في المقابل حسم الزمالك أول مباراتين لصالحه أمام إنبى وطلائع الجيش بهدفين نظيفين على كلا الفريقين.

وواصل الأهلى صدارته لجدول الدورى برصيد 6 نقاط، متفوقا على الزمالك وبيراميدز أصحاب نفس الرصيد بفارق الأهداف، ويأتي الاتحاد السكندرى في المركز الرابع برصيد 4 نقاط متفوقا على غزل المحلة وسيراميكا بفارق الأهداف.