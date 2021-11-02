تشيلسي الإنجليزي ينجح في تحقيق فوزه الثالث بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

نجح تشيلسي الإنجليزي في تحقيق فوزه الثالث بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بتغلبه على مالمو السويدي في عقر داره بهدف دون رد، الثلاثاء.



هدف المباراة الوحيد جاء بأقدام اللاعب المغربي حكيم زياش بعد مرور 11 دقيقة من بداية الشوط الثاني.

وشهدت المباراة مشاركة الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش لأول مرة منذ 14 أغسطس/ آب الماضي، بعدما تعافى من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب آخر شهرين.

وبهذه النتيجة، ارتقى تشيلسي لصدارة المجموعة الثامنة مؤقتا في دوري أبطال أوروبا بالتساوي مع يوفنتوس الإيطالي برصيد 9 نقاط، لكن الأخير خاض مباراة أقل.

وبهدفه الليلة، وصل زياش إلى ثامن أهدافه في دوري أبطال أوروبا، ليصبح أكثر لاعب مغربي تسجيلا للأهداف على مدار تاريخ البطولة، بالتساوي مع مروان الشماخ، لاعب بوردو الفرنسي وأرسنال الإنجليزي الأسبق.

كما دون زياش أول أهدافه مع الفريق اللندني منذ أغسطس الماضي، حينما هز شباك فياريال الإسباني في مباراة السوبر الأوروبي.

وفي المجموعة السابعة، نجح فولفسبورج الألماني في تذوق طعم الانتصار الأول في البطولة بعدما تغلب على ضيفه النمساوي ريد بول سالزبورج بنتيجة 2-1.

ثنائية ذئاب ألمانيا جاءت بتوقيع ريدل باكو ولوكاس نميتشا في الدقيقتين 3 و60، بينما أحرز ماكسيميليان ووبر هدف سالزبورج الوحيد في الدقيقة 30.

بهذه النتيجة، قفز فولفسبورج لوصافة المجموعة بوصوله للنقطة 5، متأخرا عن سالزبورج، الذي حافظ على صدارته رغم الخسارة، بفارق نقطتين.