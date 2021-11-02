أهداف مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي مجددا مع مضيفه الإيطالي أتالانتا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.



وشهدت الجولة الماضية فوز مان يونايتد على أتالانتا بملعب أولد ترافورد بنتيجة 3-2 بعدما كان الأخير متقدما بهدفين في الشوط الأول.

الفريق الإيطالي نجح في إحراز هدف التقدم بعد مرور 12 دقيقة من بداية المباراة من تسديدة جوسيب إليشيتش، والتي فشل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا في التعامل معها، لتسكن شباكه.