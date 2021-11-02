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أهداف مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

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يلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي مجددا مع مضيفه الإيطالي أتالانتا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

 

وشهدت الجولة الماضية فوز مان يونايتد على أتالانتا بملعب أولد ترافورد بنتيجة 3-2 بعدما كان الأخير متقدما بهدفين في الشوط الأول.

 

الفريق الإيطالي نجح في إحراز هدف التقدم بعد مرور 12 دقيقة من بداية المباراة من تسديدة جوسيب إليشيتش، والتي فشل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا في التعامل معها، لتسكن شباكه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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