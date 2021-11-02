شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة ميلان وبورتو والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستضيف ميلان الإيطالي في ملعبه سان سيرو نظيره بورتو البرتغالي، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.



وكانت مباراة الذهاب في الجولة الماضية انتهت بفوز بورتو على ملعبه بهدف دون رد.

ويتذيل ميلان المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا بدون نقاط، بعدما خسر أول 3 مباريات أمام ليفربول الإنجليزي وأتليتكو مدريد الإسباني وبورتو.

ويحتاج ميلان إلى الفوز في مباريات مرحلة الإياب الثلاث في الجولات الرابعة والخامسة والسادسة أملا في الصعود إلى ثمن النهائي.

تنطلق المباراة في تمام الثامنة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، من مساء يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، الحالي.

على الجانب الآخر، يريد بورتو المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة إلى دور الـ16 من المسابقة القارية، بعد ما بات ليفربول قريبا من حسم البطاقة الأولى.

يحتل ليفربول صدارة المجموعة بـ9 نقاط، يليه أتليتكو مدريد وبورتو بـ4 نقاط، ثم ميلان دون رصيد.

وستنقل مباراة ميان وبورتو على قناة beIN Sports 2 HD Premium بشكل حصري لمشاهدي الوطن العربي وشمال أفريقيا.

جدول ترتيب مجموعة ميلان في دوري أبطال أوروبا

ليفربول - 9 نقاط

أتلتيكو مدريد - 4 نقاط

بورتو - 4 نقاط

ميلان - بدون نقاط

معلق ميلان وبورتو في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن يتولي المعلق العماني خليل البلوشي التعليق على أحداث مباراة ميلان وبورتو على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

سباستيان هالير - أياكس أمستردام - 6 أهداف

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ - 5 أهداف

محمد صلاح - ليفربول - 5 أهداف

كريستوفر نكونكو - ريد بول لايبزيج - 4 أهداف

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان - 3 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 3 أهداف

ليروى ساني - بايرن ميونخ - 3 أهداف

رياض محرز - مانشستر سيتي - 3 أهداف

هانز فاناكين - كلوب بروج - 3 أهداف

كريم أديمي - ريد بول سالزبورج - 3 أهداف

أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد - 3 أهداف