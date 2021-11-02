شاهد.. أهداف مباراة تشيلسي ومالمو في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفا على مالمو السويدي بملعبه، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويسعى البلوز للفوز من أجل مزاحمة يوفنتوس الإيطالي على صدارة المجموعة الثامنة مؤقتا، لحين معرفة نتيجة مباراة الأخير ضد زينيت سانت بطرسبرج الروسي التي تقام الثلاثاء أيضا.

ونجح الفريق اللندني في إحراز هدف التقدم بعد مرور 11 دقيقة من بداية الشوط الثاني بأقدام نجمه المغربي حكيم زياش.

وبات زياش بهذا الهدف أكثر اللاعبين المغاربة تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بالتساوي مع مواطنه مروان الشماخ نجم أرسنال الإنجليزي السابق.