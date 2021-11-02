شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غياب ميسي وعودة مبابي لتشكيلة باريس سان جيرمان ضد لايبزيغ بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

‬‬خرج ليونيل ميسي من تشكيلة باريس سان جيرمان التي ستواجه رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء بينما انضم إليها المهاجم كيليان مبابي.



وخرج ميسي مصابا خلال الفوز 2-1 على ليل في دوري الدرجة الأولى الفرنسي يوم الجمعة وغاب عن التشكيلة التي ضمت 21 لاعبا وأعلنت اليوم الثلاثاء استعدادا للمباراة التي تقام ضمن المجموعة الأولى في ألمانيا.

واستبدل اللاعب الأرجنتيني بمواطنه ماورو إيكاردي في لقاء الجمعة بعد أن غاب عن المران في اليوم السابق بسبب مشكلة عضلية.