أنشيلوتي: هازارد يحتاج للثقة ويجب أن يكون مستعدًا لاستغلال الفرصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن إيدن هازارد يحتاج للثقة، ومستعد للعودة إلى الفريق الأول، وذلك قبل مباراة الفريق في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد شاختار دونيتسك، غدًا الأربعاء.



وابتلي هازارد، الذي انضم من تشيلسي، في يونيو/ حزيران 2019، مقابل 120 مليون يورو (138.95 مليون دولار)، بالإصابات، وتراجع المستوى في مدريد.

وأحرز اللاعب البلجيكي 4 أهداف في 21 مباراة بجميع المسابقات، الموسم الماضي، ولم يسجل أي هدف بعد هذا الموسم، وتألق البرازيليان الواعدان فينيسيوس جونيور (21 عامًا)، ورودريجو (20 عامًا)، بصورة أكبر مع كل مباراة.