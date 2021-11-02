ثلاثاء الأبطال.. يونايتد 0 - 1 أتالانتا.. برشلونة 0 - 0 دينامو كييف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباريات اليوم من منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد 1 - 1 أتالانتا

وتقدم أتالانتا بهدف سجله لااعبه إيليتشيتش في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل كريستيانو رونالدو لليونايتد

ويلعب النرويجي أولي جونار سولشاير بالتشكيل التالي بطريقة (5-3-2):

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: آرون بيساكا، إريك بايلي، رفائيل فاران، هاري ماجواير، لوك شو

ثلاثي الوسط: سكوت ماكتوميناي، برونو فيرنانديز، بول بوجبا

ثنائي الهجوم: ماركوس راشفورد، كريستيانو رونالدو

بينما يلعب جان بييرو جاسبيريني مدرب أتالانتا بطريقة (3-4-3) بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: خوان موسو

خط الدفاع: مارتن دي رون، ميري ديميرال، لويس بالومينو

رباعي الوسط: دافيد زاباكوستا، ريمو فريلير، توين كوبمينيرز، خواكيم مالي

ثلاثي الهجوم: جوسيب إيليسيتش، ماريو باليسيتش، دوفان زاباتا

مانشستر يونايتد يتصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، يليه فياريال برصيد 4 نقاط، ثم أتالانتا بنفس الرصيد، وأخيرا يانج بويز برصيد 3 نقاط.

دينامو كييف 0 - 0 برشلونة

ويتربع بايرن ميونخ على صدارة المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط، أمام بنفيكا بأربع نقاط، ثم برشلونة بثلاث نقاط، وأخيرًا دينامو كييف بنقطة واحدة.

بايرن 0-0 بنفيكا

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي: نوير، أوباميكانو، بافارد، دافيز، نيانزو، كيميتش، جوريتسكا، ساني، كومان، جنابري، ليفاندوفسكي.

يوفنتوس 1 - 1 زينيت

وتقدم يوفينتوس بعد مرور 11 دقيقة عن طريق لاعبه باولو ديبالا قبل أن يتعادل زينيت بهدف سجله بونوتشي بالخطأ في مرماه.

وجاء تشكيل تشكيل يوفنتوس كالتالي: تشيزني، دانيلو، دي ليخت، بونوتشي، ساندرو، كييزا، ماكيني، لوكاتيلي، بيرنارديسكي، ديبالا، موراتا.